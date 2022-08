INFO RTL - Paris : depuis le passage aux 30 km/h, la vitesse moyenne a diminué de 1,8 km/h

C'est désormais une habitude si vous roulez dans Paris, le compteur ne doit pas dépasser plus de 30km/h. Depuis l'instauration des 30 km/h dans toute la capitale il y a presque un an, la vitesse moyenne a diminué de 1,8 km/h selon l'application Coyote.

Les conducteurs roulent donc à 22,8 km/h contre 24,6 auparavant. Mais les automobilistes respectent-ils vraiment la limitation ? Un journaliste de RTL a fait l'expérience et a constaté que la limitation des 30km/h est plutôt respectée dans les petites rues où beaucoup de feux se succèdent. Avec les ralentisseurs, les trottinettes... Il est difficile de rouler plus vite compte tenu de tous ces obstacles.

Cependant, dès qu'on se trouve sur des boulevards plus importants, les automobilistes peuvent doubler et respectent moins la limitation. Sur le périphérique, la vitesse moyenne a baissé de 3,7 km/h, passant de 50 à 46,3. On y roule encore plus mal qu'avant. Il y a donc un report de trafic sur le périphérique qui n'est pas seulement dû aux 30km/h. Cela peut aussi être la conséquence de différents facteurs : travaux, multiplication des pistes cyclables dans Paris intra-muros...

La circulation des véhicules est limitée à 30 km/h depuis le 30 août 2021 dans tout Paris, hormis le périphérique, les boulevards des Maréchaux et quelques axes. Avant cette mesure, 60% des routes parisiennes étaient déjà limitées à 30 km/h.

La mairie de Paris et la Préfecture de Police se renvoient la balle et n'ont pas souhaité communiquer à ce stade sur le nombre de PV dressés et les conséquences du passage à 30km/h.

