Alimentation : un directeur de Lidl demande de la "transparence" des industriels

Les acteurs de l'industrie agroalimentaire tirent le signal d'alarme et réclament une hausse des prix dans les magasins d'environ 9%. En cause, une flambée de la valeur des matières premières.

Michel Biero, directeur exécutif des achats et du marketing de Lidl France, a expliqué que son groupe accepterait "bien évidemment" la hausse, à condition qu'elle soit justifiée avec "beaucoup de transparence" et que la hausse du prix des aliments soit démontrée. À l'inverse, "si un industriel propose une hausse de 10% sans aucune transparence et justification", celle-ci pourrait être refusée, a-t-il précisé.

"Il y a une opacité totale" chez la plupart des industriels, a regretté Michel Biero, "quand on nous montre les choses, il n'y a aucun problème à payer plus". Ce directeur de Lidl France cite en exemple la volaille ou le steak haché, où des hausses avaient été acceptées pour combler une augmentation du prix de l'aliment.

Pour maintenir des prix bas en magasin, Michel Beiro a expliqué qu'il suffirait de "gérer au mieux les coûts de structure". "Vendre pas cher ne veut pas dire acheter pas cher, a-t-il lancé, on peut vivre avec moins de marge que d'autres, et avoir une équation positive en rémunérant nos éleveurs et en vendant à un prix correct".