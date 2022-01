Un nouveau coup de communication qui crispe un peu plus des relations déjà tendues. Après sa baguette à 29 centimes, Leclerc s'apprête à vendre de la viande porc à moins de 2 euros. Face à la politique des prix cassés dans la grande distribution alors que tout augmente, notamment le carburant et les céréales, les agriculteurs manifestent depuis plusieurs jours en Bretagne.

"Aujourd'hui nos charges alimentaires, c'est 80%. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on payait 100e de moins la tonne d'aliments et j'ai mille tonnes d'aliments par an, faites le calcul", fustige François Valy, le président de la Fédération nationale porcine qui estime que "si on continue comme ça, un éleveur de porcs perdra aux alentours de 13.000 euros par mois".

"Le monde agricole a le droit de vivre dignement et doit vivre dignement", ajoute-t-il. "On est symboliquement devant le Leclerc de Ploërmel, car quand monsieur Leclerc dit qu'une côte de porc à 1,69 euro est rendre service au monde paysan, je m'excuse, mais vous vous foutez de notre gueule".

Selon le président de la Fédération nationale porcine, "oui, il faut des promotions et des mises en avant, mais pas à n'importe quel prix et pas de la viande de porc moins chère que de l'aliment pour chien".

