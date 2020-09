publié le 05/09/2020 à 15:46

C'est une des principales mesures écologiques financées par le plan de relance : la rénovation énergétique des habitations et des bâtiments sera subventionnée. Alors que la prime doit devenir accessible à tous les ménages à partir de 2021, les travaux engagés "dès cet automne" seront "éligibles" à la prime Maprimerénov', a annoncé la ministre chargée du Logement Emmanuelle Wargon sur franceinfo.

"Le barème (du montant de l'aide, NDLR) sera connu au plus tard fin septembre et nous allons rendre éligibles les travaux engagés dès cet automne", a précisé Emmanuel Wargon. Calculée en fonction des revenus et en fonction du type de travaux engagés, la prime pourra "aller de 2-3.000 euros jusqu'à environ 20.000 euros", a précisé la ministre. "On aide plus ceux qui ont moins", a-t-elle dit.

Près de 7 milliards d'euros sont fléchés pour la rénovation énergétique des bâtiments dans le plan de relance. Deux milliards doivent aller à Maprimerénov', réservée aux particuliers. Les travaux principalement ciblés sont les rénovations globales, plus efficaces. Les copropriétés et les bailleurs, pour qui les travaux sont souvent plus difficiles à déclencher, sont aussi appeler à se saisir de cette aide.