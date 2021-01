publié le 12/01/2021 à 06:09

Vous ne le savez peut-être pas, mais parmi le plan de relance présenté par le gouvernement en septembre dernier, 7 milliards d'euros sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments dont 2 milliards seront dédiés aux ménages. En effet, vous pouvez obtenir une aide du gouvernement, intitulée MaPrimeRénov', pour financer certains travaux de rénovation énergétique dans votre logement. Ce dispositif ne concernait jusque-là que les ménages les plus modestes, mais en 2021, tous les ménages pourront en bénéficier. Même les plus aisés.

Les nouveaux bénéficiaires peuvent en faire la demande depuis ce lundi 11 janvier 12h00 pour les propriétaires occupants. Pour les propriétaires bailleurs, il faudra attendre juillet 2021. "Les travaux dont les devis auront été signés à compter du 1er octobre 2020 seront éligibles à MaPrimeRénov'", précise le site du gouvernement.

Reste à savoir combien vous pouvez obtenir. Le montant de l'aide dépendra de plusieurs critères : le montant de vos revenus, le nombre de personnes composant le ménage, le type de travaux que vous souhaitez réaliser. Pour obtenir cette prime plusieurs étapes sont à respecter.

Plusieurs barèmes

Le ministère du Logement a publié début octobre un nouveau barème pour calculer votre prime à la rénovation : "MaPrimeRénov'". Vous devez d'abord déterminer votre profil et dans quelle couleur vous vous situez. En fonction de vos revenus et du nombre de personnes composant le ménage, il vous est associé une couleur : bleu, jaune, violet ou rose. Il existe une cinquième couleur, le vert, qui concerne uniquement les travaux qui sont à faire par votre copropriété. Il existe deux barèmes différents, en et hors Île-de-France.

Plafonds de ressources hors Île-de-France Crédit : Ministère du Logement

Plafonds de ressources en Île-de-France Crédit : Ministère du Logement

Vous devez ensuite vérifier les travaux éligibles et les aides auxquelles vous avez droit selon votre couleur : changer votre système de chauffage, faire isoler votre maison (murs,

planchers, combles, fenêtres), installer une ventilation par exemple. Pour se faire vous pouvez effectuer une simulation sur le site Simul'aides.

Les démarches pour demander la prime

Il ne vous reste plus qu'à demander MaPrimeRénov'. Avant de commencer vos travaux vous devez déposer votre demande en ligne via le site maprimerenov.gouv.fr. Vous devrez fournir quelques pièces justificatives, votre dossier sera examiné et vous recevrez une notification vous confirmant l'attribution de votre prime.

Chose importante : "les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE (reconnues garantes pour l’environnement)", précise le gouvernement.

Une fois les travaux terminés, demandez une facture au professionnel et demandez le versement de votre prime, toujours en ligne, sur www.maprimerenov.gouv.fr. Il vous sera demandé votre facture et votre RIB pour que votre prime vous soit versée par virement.