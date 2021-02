publié le 13/02/2021 à 06:29

À Chennevière en Indre-et-Loire, il est possible de faire des balades dans les bois et en trottinette électrique.

L'utilisation est très simple, le moteur est placé dans le moyeu arrière de la roue, la batterie dans le socle sous nos pieds,la trottinette dispose de cinq vitesses, deux freins, il suffit d'appuyer sur la gâchette et c'est parti : "On est dans une autre dimension qu'avec la trottinette de ville qui a des petites roues, là il y a des grosses roues tout terrain qui permettent d'aller partout. Le vrai avantage de la trottinette c'est qu'elle ne fait pas de bruit", témoigne Marion.

Le dépaysement est garanti, Henri 17 ans a pris un sacré bol d'air : "On peut passer au milieu des vaches. Il y a à la fois des petits sentiers bien droits et propres mais aussi des sentier plus vallonés, des trous, de l'eau. On rentre dans la forêt on voit des paysages et des animaux qu'on essaye d'approcher car on a moteur électrique qui ne fait pas de bruit."

