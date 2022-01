Une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. En février, la rémunération du Livret A devrait passer de 0,5% à 0,8%. Le Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux plus modestes, devrait lui aussi être revalorisé à 2%, voire plus.

Olivier vit de l'allocation handicapé. Avec un revenu de 900 euros chaque mois, il a eu le droit d'ouvrir un Livret d'épargne populaire, en plus de son Livret A. Il s'est alors rendu compte que ce dernier était "tout bas". "Je me suis mis à chercher d'autres dispositifs", explique-t-il au micro de RTL.

Quand l'homme fait les comptes, le LEP lui rapporte deux fois plus. "Sur l'année 2021, j'ai eu 2.000 euros sur le Livret d'épargne populaire et sur le Livret A, ce qui a donné vingt euros d'intérêts sur le premier et dix euros sur le second", détaille-t-il.

Avec un Livret A à 0,5% et un Livret d'épargne populaire à 1%, les sommes gagnées restent faibles. Cela dit, même en cas de revalorisation, "encore faut-il avoir de l'argent à mettre de côté", rappelle Olivier. "Quand j'ai un peu demandé autour de moi, pour beaucoup ça s'est compté en centimes".

Bercy doit encore trancher le pourcentage exact d'augmentation de ces deux comptes d'épargne.

