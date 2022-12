Les parents seront avertis de la fermeture de l'école seulement la veille au soir. À 15 heures, vous connaîtrez la zone touchée, et à partir de 17 heures, vous pourrez consulter le site d'Enedis pour savoir plus précisément quelles écoles subiront les coupures. Mais, c'est seulement à 19 heures que la communication officielle est prévue par la préfecture.

Un délai très court donc pour s'organiser, en particulier pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, d'autant plus que les coupures concernent trois plages horaires différentes : 8H-10H ou 10H-13H le matin, si c'est le cas, vos enfants auront cours seulement l'après midi, avec une possibilité de déjeuner à la cantine. Si le délestage a lieu l'après-midi, ce sera entre 18 et 20 heures. Là par contre, le périscolaire devra fermer plus tôt.

Les internats, collèges et lycées pourront eux rester ouverts le soir, car le système de sécurité assure normalement une autonomie de quelques heures. Le ministère prévient qu'aucune zone ne sera délestée deux fois dans la même journée.

À écouter également dans ce journal

Grève SNCF - La société concurrente, Trenitalia, profite de ce week-end de grève pour faire le plein. Les lignes Lyon-Paris sont complètes.



Notre-Dame de Paris - Après la ministre de la Culture, c'est le coordinateur des travaux, le général Jean-Louis Georgelin qui se dit confiant quant à la réouverture de Notre-Dame de Paris, fin 2024, comme prévu.

Disparition de Lylou - Un nouvel appel à témoins a été lancé pour retrouver la jeune adolescente qui avait déjà fugué à plusieurs reprises, après avoir subi un viol collectif à l'âge de 10 ans.

