Norman Thavaud : ce que la justice reproche au youtubeur

Même si vous n'êtes pas un adepte des vidéos YouTube, son nom vous dira sans doute quelque chose : Norman. Il est l'un des premiers humoristes français à avoir percé grâce à YouTube, et il se trouve ce lundi soir 5 décembre en garde à vue. Le trentenaire aux 12 millions d'abonnés sur YouTube est accusé de viol et corruption de mineurs. La Brigade de protection des mineurs enquête sur lui depuis le mois de janvier 2022. Au cours de leur travail, les policiers parisiens ont retrouvé six victimes potentielles. Toutes ont déposé plainte, cinq d'entre elles pour viol, deux étaient mineures à l'époque des faits.

Norman Thavaud avait déjà fait l'objet d'une vague de dénonciations en 2018, lorsque avait émergé le hashtag Balance ton YouTubeur. Aucune enquête n'avait été ouverte à l'époque. Une jeune Québécoise de seize ans avait alors détaillé l'emprise qu'il avait exercée sur elle en se servant de l'admiration de ses fans. Elle a déposé plainte au Canada en 2020 pour corruption de mineurs.

Norman Thavaud fait partie de cette génération de jeunes humoristes qui a très vite compris que YouTube était un espace à capter. En 2011, Norman Thavaud ouvre sa chaîne Norman fait des vidéos et met en scène sa vie quotidienne. Il compte aujourd'hui près de 12 millions d'abonnés. Ses vidéos ont cumulé plus de 2 milliards 700.000 vues.

Cette réputation lui a valu de faire ses débuts au cinéma et dans le milieu du stand up. Aujourd'hui, la société Webedia, qui a racheté une partie de ses droits, a annoncé qu'elle suspendait sa collaboration avec le YouTubeur de 35 ans.

