Coronavirus : Angleterre, Écosse, Irlande... Le point sur la situation au Royaume-Uni

Ce 19 juillet, l'Angleterre jette le masque et supprime quasiment toutes les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Un "Jour de la Libération" et une décision qui inquiète la communauté scientifique et des responsables politiques.

Alors que la Covid-19 a fait 128 700 morts au Royaume-Uni et que les contaminations grimpent en flèche, le gouvernement n'est pas revenu sur sa décision de lever les restrictions : "Si nous ne le faisons pas maintenant, on peut se demander si on le fera un jour. C'est donc le bon moment, mais nous devons procéder avec prudence", déclarait ainsi le Premier Ministre Boris Johnson, le 18 juillet à la veille de la levée des restrictions.

Des propos tenus malgré le fait que l'Angleterre demeure désormais le pays d'Europe le plus touché en nombre de cas et a dépassé les 50.000 nouvelles contaminations quotidiennes durant deux jours de suite.

Si le pays va retrouver une vie presque normale d'avant Covid-19 dès aujourd'hui, ses voisins ont décidé d'être un peu plus prudent. Le point sur la situation au Royaume-Uni.

Angleterre

Malgré les réticences de nombreux de scientifiques quant au coronavirus, la plupart des dernières mesures encore en place, sont désormais levées. En Angleterre, il n'est plus obligatoire de porter un masque dans endroits publics, mais aussi dans les transports. Toutefois, le gouvernement recommande le port du masque et compte sur la responsabilité individuelle de chacun. Celui-ci sera en revanche exigé dans les transports en commun de Londres, a décidé le maire travailliste de la capitale Sadiq Khan.

Là aussi, même s'il n'est plus obligatoire, les principales chaînes de supermarchés encouragent le personnel ainsi que les clients à continuer à porter un masque. Concernant le télétravail, il est lui aussi levé. Mais beaucoup d'entreprises prévoient un retour graduel de leurs employés.

Le monde de la nuit va reprendre vie avec la réouverture des discothèques. Dans les pubs, le service au bar pourra lui, de nouveau reprendre. Quant aux salles de spectacle, de cinéma et les stades, ils pourront de nouveau fonctionner à pleine capacité.

Les adultes entièrement vaccinés au Royaume-Uni et les moins de 18 ans en provenance de pays classés en orange n'auront plus à observer une quarantaine, qui peut aller jusqu'à 10 jours, à l'exception des arrivées de France en raison de la "présence persistante" de cas du variant Beta.

Écosse

Comme son voisin anglais, l'Écosse a supprimé, dès ce 19 juillet, la plupart des restrictions liées à la pandémie, qui étaient toujours en vigueur. Néanmoins, le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics, tout comme la distanciation qui est, elle, maintenue mais réduite à un mètre.



Pour les rencontres en intérieur, les règles sont allégées mais pas totalement levées. Huit personnes de trois ménages différents pourront se voir dans une habitation privée. Et dix personnes appartenant à quatre foyers pourront se retrouver dans les endroits publics fermés comme les pubs. Ceux-ci qui fermeront désormais à minuit au lieu de 23h.



Concernant le télétravail, il prendra fin progressivement à partir du 9 août. Les discothèques, elles, restent encore fermées. C'est à partir de cette date que l'Écosse prévoit aussi de lever les dernières restrictions. Mais la Première ministre indépendantiste Nicola Sturgeon a indiqué que le port du masque pourrait rester obligatoire au-delà du 9 août.

Pays-de-Galles

Au Pays-de- Galles, toutes les restrictions liées à la crise sanitaires doivent être levées le 7 août. Cependant, le gouvernement prévoit de maintenir l'obligation du port du masque dans les lieux publics en intérieur tout comme dans les transports en commun. Actuellement, six personnes peuvent se rencontrer dans des résidences privées et de vacances. Les événements en intérieur sont encore limités à 1.000 personnes assises et jusqu'à 200 debout.

Irlande du Nord

L'Irlande du Nord a, elle, décidé de faire les choses petit à petit pour retrouver ses libertés d'avant Covid. La province britannique passera un nouveau cap dans la levée des restrictions le 26 juillet prochain en ce qui concerne la fin des mesures de distanciation à l'extérieur et la réduction à un mètre en intérieur.



L'assemblée locale doit voter le 22 juillet sur la levée des mesures de distanciation dans les théâtres et musées. Quant au gouvernement, il doit se réunir le 12 août afin de discuter de la fin de l'obligation du port du masque.