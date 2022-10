Il va donc falloir payer. Les automobilistes qui bravent l'interdiction des véhicules les plus polluants en centre-ville seront bientôt sanctionnés. Une annonce du gouvernement qui intervient une semaine après la nouvelle condamnation de l'État pour la pollution de l'air, toujours trop forte dans plusieurs villes.

Les amendes automatisées devraient plafonner à 68 euros maximum, et ne seront pas mises en place tout de suite. L'automatisation est prévue après l'été 2024, soit dans deux ans. Les dispositifs techniques restent encore à préciser : caméras, portiques, ou d'autres systèmes pourraient être utilisés.

Actuellement, 11 agglomérations ont déjà mis en place des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants, dont Paris et la petite couronne, où théoriquement les véhicules aux vignettes Crit'Air 4 et 5 - les diesels de plus de 18 ans - n'ont déjà plus le droit de circuler. L'adjoint à la maire de Paris, David Belliard, plaide pour l'instauration de contrôles dans les plus brefs délais. Car, jusqu'à présent, aucun automobiliste n'a encore été sanctionné.

Les autres agglomérations, qui ont déjà des zones à faible émission sont Rouen, Reims, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Nice, Aix, Marseille, Montpellier et Toulouse. À l'horizon 2025, ce sont les 43 agglomérations de plus 150.000 habitants qui seront concernées. Les véhicules qui ne pourront plus circuler seront les Crit'Air 3, 4 et 5, - les diesels de plus de 12 ans, et les voitures essence de plus de 18 ans.

L'interdiction élargie aux Crit'Air 3 dès juillet 2023

Toutefois, à Paris, l'interdiction sera élargie aux vignettes Crit'Air 3 dès juillet prochain. À Aubervilliers, aux portes de la capitale, cette nouvelle règle va contraindre la moitié des véhicules à rester au garage. "Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture", tance le propriétaire d'un véhicule Crit'Air 3, en apprenant la nouvelle. "Je suis obligée de vendre ma voiture, c'est tout. Je marcherai", explique une autre automobiliste, qui roule à bord d'une voiture Crit'Air 4. De nombreux conducteurs résidant à Aubervilliers ont l'intention de braver l'interdiction, jusqu'aux premières amendes.

