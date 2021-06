Un feu vert le jour de la Fête de la Musique, tout un symbole. Les discothèques pourront bien rouvrir le 9 juillet prochain avec une jauge maximale et un passe sanitaire. Emmanuel Macron recevait les patrons de boîtes de nuit ce matin à l'Élysée. Le protocole est arrêté. Les discothèques vont rouvrir avec une jauge à 75% à l'intérieur et 100% à l'extérieur. Il faudra présenter un passe sanitaire avec un vaccin complet ou un test antigénique.

Des mesures satisfaisantes pour Jean-Roch Pedri, exploitant des discothèques VIP room : "Notre président, la ministre de la culture, M. Griset ont pris note du message qu'il ne fallait pas rouvrir sous de mauvaises conditions. Parce que si on rouvrait les clubs et que c'était beaucoup plus attrayant que les restaurants festifs, on donnerait une fausse information à la jeunesse et définitivement on éliminerait cette profession".

Quinze mois que les discothèques attendaient cette réouverture. Les syndicats du secteur ont de nouveau rendez-vous avec le président mi-septembre pour dresser un bilan de cet été. Un été qu'ils veulent inoubliable : "Il y a eu l'avant et l'après. Là maintenant on va vivre une session de clubbing comme peut-être moi je ne l'ai jamais vécue", estime Jean-Roch.

Dernière mesure phare, pas de masque obligatoire même à l'intérieur. "Ça aurait été irrationnel, on aurait emprisonné encore notre jeunesse, et c'était pas possible d'imaginer ça comme ça". Une interrogation persiste tout de même : comment gérer les contrôles à l'entrée des centaines de clubbers, tout en respectant les gestes barrières ?

À écouter également dans ce journal

Euro 2021 - Ousmane Dembélé déclare forfait pour le reste de la compétition après un coup reçu au genou droit contre la Hongrie samedi. S'ajoute un problème musculaire : trois semaines de délai sans jouer.

Élections régionales - Constat d'échec pour le Rassemblement national qui n'arrive en tête qu'en région PACA dans un premier tour marqué par un taux d'abstention historiquement haut : près de 66,1%.

Justice - En Saône-et-Loire, Valérie Bacot, 40 ans, est jugée par la cour d'assises de Saône-et-Loire pour l'assassinat de son mari violent en 2016. D'abord beau-père, il lui a fait des attouchements, l'a violée. Ensuite mari, il la force à se prostituer. Le calvaire a duré 14 ans.