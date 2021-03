publié le 01/03/2021 à 13:25

Et si on payait notre électricité à prix coûtant ? C'est un système très répandu dans les pays scandinaves, et un nouvel acteur de l'électricité venu du Danemark propose une offre indexée directement sur le marché de gros. Du prix coûtant mais avec 2 bémols : il faut rajouter les taxes et s'acquitter d'un abonnement de quelques euros par mois.

Mais surtout ce sera du prix coûtant avec de fortes variations à la hausse comme à la baisse puisque ce tarif dépendra du marché de gros de l'électricité qui bouge en permanence en fonction de l'offre et de la demande d'électricité, s'il fait froid, s'il fait chaud, alors qu'EDF et les autres fournisseurs alternatifs quelque soient les températures s'engagent sur des prix fixes avec de temps à autres des réévaluations.

Le risque avec ce nouveau fournisseur qui vient de Scandinavie et qui s'appelle Barry, c'est qu'avec cette formule à prix coûtant indexée sur les marchés, on ait brutalement une envolée des cours qui sera immédiatement répercutée sur la facture des clients. C'est ce qui vient de se passer au Texas.

Sinon, avec l'application et l'obligation d'avoir un compteur Linky, vous pouvez avec ce système suivre le tarif qui est appliqué en temps réel et donc heure par heure de vous adapter en différant par exemple la mise en route de vos appareils ménagers ou en baissant d'un ou deux degrés le chauffage. Et là, ce pilotage de votre consommation d'électricité en fonction du prix du kilowatt/heure à l'instant T est une vraie source d'économie.

