Coronavirus : 4 questions sur les tests salivaires déployés dans les écoles

publié le 01/03/2021 à 12:04

"Le développement des tests salivaires dans les établissements scolaires doit permettre de tester rapidement 300.000 enfants par semaine". C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex jeudi 25 février pendant son point presse au sujet du coronavirus. Pour le moment ce ne sont que quelques milliers qui ont été effectués.

Sur les huit académies qui faisaient leur rentrée le lundi 22 février, cinq (Bordeaux, Poitiers, Dijon, Lyon et Grenoble) ont organisé leurs premiers tests les jeudi et vendredi dans un nombre très limité d’écoles. Les autres (Besançon, Limoges et Clermont) s’étaient donné la semaine pour prendre des dispositions et elles vont démarrer les tests ce lundi 1er mars. L’académie de Limoges par exemple va dépister dans 28 écoles cette semaine ; celle de Poitiers a prévu d’intervenir dans 25 écoles.

En Île-de-France, ce sont 200 écoles réparties dans les trois académies (Paris, Créteil, Versailles) qui seront concernées par les tests salivaires "dans les trois prochaines semaines", a indiqué l'ARS dans un communiqué. L'objectif est d'atteindre 40.000 tests par semaine dès le mois de mars puis 60.000 "jusqu'à la fin de l'année scolaire".

Pourquoi cela prend-il du temps ?

Il est certain que cela prendra également du temps pour lancer les tests dans les académies de la zone B qui rentrent tout juste de vacances ce 1er mars (Montpellier, Toulouse, Paris, Versailles, Créteil). Pourquoi ? Parce qu’il faut se coordonner avec les laboratoires privés, certifiés par les Agences Régionales de Santé (ARS), qui se chargeront des prélèvements et des analyses. Et, il faut également obtenir les autorisations écrites des parents ou représentants légaux. À ce propos, les premiers retours montrent un taux d’acceptation très fort, probablement parce que le test salivaire est moins invasif que le prélèvement dans le nez, et rassure donc les parents.

Quels établissements sont concernés ?

Les tests salivaires sont essentiellement destinés aux écoles primaires (maternelles et élémentaires), il y a plus de 50.000 écoles à travers le pays et 6,7 millions d'élèves. Pour atteindre les 300.000 tests hebdomadaires dont parle le Premier ministre, les ARS vont cibler les écoles où il faut dépister en priorité, là où la circulation du virus est la plus active. Et par ailleurs, dans chaque académie, un panel d’une dizaine d’établissements référents, écoles, collèges et lycées, sera testé tous les 15 jours jusqu’à la fin de l’année scolaire, pour affiner les connaissances sur la contamination.

Comment les tests se déroulent-ils ?

Les laboratoires se rendent dans les écoles pour faire les prélèvements. Cela se passe en présence d’un enseignant ou d’un personnel de l’école pour ne pas laisser les élèves seuls avec les "blouses blanches" qui pourraient les impressionner. Un médecin ou une infirmière scolaire sera aussi présente pour superviser le dépistage.

Les enfants doivent cracher au moins un millilitre de salive dans le flacon. La salive peut aussi être prélevée sous la langue à l’aide d’une pipette. La dernière boisson, le dernier aliment, le dernier brossage de dent doit remonter à plus d’une demi-heure. Le prélèvement se conserve à température ambiante. Le labo enverra les résultats d’analyses aux parents et à la médecine scolaire sous 24h. Il y aura une recherche systématique de variant sur tous les tests positifs.

Les enseignants devront-ils effectuer les prélèvements ?

Les instructions envoyées par certains rectorats laissaient entendre que le corps enseignant serait obligé de le faire, et cela a provoqué colère et inquiétude chez les syndicats. Pas questions de se substituer aux personnels des laboratoires prévient le SNUIPP qui demande un texte de cadrage clair. Mais, le ministère de l’éducation nationale assure que les enseignants n’auront pas à faire les prélèvements, sauf s’ils sont volontaires, et seulement dans l’éventualité où des tests seraient effectués une deuxième fois dans leur école.

Un premier dépistage sera toujours réalisé par du personnel de laboratoire. S’il faut revenir ensuite notamment dans les établissements référents qui font partie du panel, d’autres personnels pourraient prendre en charge les prélèvements : la médecine scolaire en premier lieu, mais aussi sur la base du volontariat les enseignants ou les personnels de direction. Le recours aux secouristes de la sécurité civile est prévu, dit le ministère qui évoque aussi le recrutement d’étudiants en santé.