Coronavirus : "Il y a un signe d'espoir très fort" dans les Ehpad souligne Bourguignon

publié le 01/03/2021 à 07:20

Dans nos Ehpad, la pandémie a tant bouleversé le quotidien depuis un an, avec des visites si particulières, très encadrées et parfois impersonnelles. Où en est-on au niveau de la vaccination dans ces maisons de retraite et peut-on enfin adoucir les protocoles ? Pour répondre à ces questions, Brigitte Bourguignon, ministre des Solidarités, était l'invitée de RTL.

"Je suis ravie de partager avec vous ce premier bilan de la vaccination dans les Ehpad, dans les unités de soins longue durée, on est aujourd'hui à près de 83% de couverture vaccinale pour les résidents. Je crois qu'on peut se féliciter", dit-elle. "Il y a un signe d'espoir très fort", ajoute Brigitte Bourguignon précisant qu'il "faut aller plus loin maintenant. Il faut aussi qu'on ait les professionnels qui soient au rendez-vous. On a une couverture de 42% sur le personnel".

"On est engagé dans une course de vitesse avec les variants maintenant", explique-t-elle. "Le but que nous poursuivons tous", est désormais d'alléger le protocole sanitaire dans un futur proche. "L'objectif est de bâtir ensemble le chemin des retrouvailles. On doit le bâtir progressivement", ajoute la ministre.