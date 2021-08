Devenir propriétaire et emprunter vous coûte de moins en moins cher. Les derniers chiffres de l'observatoire crédit logement CSA affichent des taux immobiliers à 1,05% en juillet : une baisse continue depuis presque un an.

En effet, en juin 2020 les taux s'établissaient à 1,27% et désormais, un an plus tard on est à 1,05%, des taux rarement vus jusque-là. Le taux moyen sur tout le deuxième trimestre 2021 était de 1,06%, un chiffre très bas une fois encore.

La durée moyenne des prêts était de 236 mois, soit 19 ans et demi. Cette durée elle a par ailleurs augmenté de 7 mois depuis décembre dernier. Pour ceux qui achètent du neuf, la durée moyenne est plutôt aux alentours de 21 ans et demi.

On emprunte donc pour moins cher, toutefois, la durée du prêt augmente légèrement. Cela s'explique aussi par une hausse des prix de l'immobilier. Par ailleurs, ce n'est pas parce que les taux sont bas, qu'il y a plus de crédits qui sont contractés en ce moment, au contraire. On observe même un ralentissement de l'octroi des prêts en juillet alors qu'ils étaient de plus en plus nombreux jusque-là.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Les rassemblements de plus de dix personnes sont désormais interdits en Haute-Corse. Le port du masque en extérieur redevient également obligatoire, comme dans 33 autres départements français.

Vidéosurveillance - La ville de Valenciennes a été épinglée par la Cnil à cause de ses caméras jugées trop intrusives. Ces dernières filmeraient des espaces privés et les Valenciennois ne pourraient pas accéder aux données.

PMA - La procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes et les femmes célibataire a été inscrite au Journal Officiel. C'est d'ailleurs l'ensemble de la loi Bioéthique qui vient d'être promulguée.