Les forfaits de téléphone ont flambé de près de 20% en un an

Les forfaits de téléphone ont grimpé de près de 20% en un an, selon le comparateur Ariase, et même quand on a signé un contrat initial avec un prix fixé. La technique du moment pour les opérateurs, c'est d'augmenter les forfaits en cours de route : 3, 4, 5 euros de plus par mois, en échange d'options que vous n'avez pas demandées et dont vous n'avez même pas forcément besoin.

C'est ce qui s'est passé pour Amel, étudiante qui a vu son forfait exploser. "C'est hallucinant. J'ai pris un forfait à 15 euros. Il est passé de 15 euros à 40 euros, et je ne comprenais pas. Je savais que je n'avais pas fait de hors forfait. Ça a duré entre six et huit mois avant que j'arrive vraiment à comprendre qu'en fait il y avait des options que je n'avais jamais demandées", explique-t-elle.

Amel a pu mettre fin aux options de son forfait mais n'a jamais été remboursée des sommes débitées sans son accord. Les opérateurs évoquent notamment l'inflation pour augmenter leurs prix, la hausse de l'électricité, les matières premières pour fabriquer les boxes... Mais d'après les analystes du secteur, l'inflation a bon dos. Les opérateurs rattraperaient en fait des années de guerre commerciale et de tarifs très bas pour les forfaits mobiles comme pour les forfaits Internet.

