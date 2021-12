Une revalorisation du point d'indice, qui permet de calculer les rémunérations. Voici ce que vont essayer de négocier les syndicats des agents du public ce jeudi 9 décembre lors d'une réunion au ministère de la fonction publique. L'occasion de faire le point sur l'écart de rémunération entre public et privé.

Aux dernières statistiques de l’Insee, tout statut confondu, un salarié de la fonction publique gagne 2.300 euros net par mois à temps complet. Alors que dans le privé, c’est 2.424 euros nets. Donc la rémunération est plus importante pour les secteurs privés.



Mais à l'intérieur du secteur public, ce sont les agents de catégories C qui gagnent le moins. Par exemple : à l’accueil des mairies, au ramassage des poubelles, au nettoyage des hôpitaux, etc. Ces fonctionnaires-là touchent le minimum légal en France. C'est l'équivalent du smic. Exactement comme les salariés du privé.



Ça veut dire qu’un secrétaire de mairie, en début de carrière, il va être payé autour de 1.260 euros nets tous les mois. Et ce sera pareil, à l’entrée d’une entreprise, pour un agent d’accueil. Il touchera le smic.

Les profs sont-ils plus ou moins bien payés dans le public que dans le privé ?

Dans le privé, un jeune enseignant qui débute après un bac +5, gagnera en moyenne 2.000 euros nets par mois. Le même jeune, qui ferait 5 ans d’études après le bac pour devenir prof de collège, touchera 1.800 euros net comme premier salaire. Même en tenant compte des dernières primes annoncées. Soit 200 euros de moins. Il faudra 11 ans d’après les calculs du syndicat d’enseignants SNES pour que ce jeune prof touche 2.000 euros.



Par ailleurs, l’écart ne se résorbe pas avec les années. Dans le privé, le salaire médian d’un cadre en fin de carrière, se rapproche des 3.800 euros nets par mois d’après l’association pour l’emploi des cadres. Ça veut dire que la moitié des cadres touche plus, et la moitié touche moins de 3.800 euros. Un prof de collège, en fin de carrière, il est sûr de toucher moins. Comptez plutôt 3.100 euros net après 30 ans d’enseignement.

Comparaison entre les plus riches du privé et les plus riches du public

Pour faire partie des 1 % de fonctionnaires les mieux payés, vous devez gagner plus de 6.500 euros par mois. Pour faire partie du petit pourcent de salariés les mieux payés, ce n’est pas 6.500, mais 8.700 euros qu’il faut toucher.



Et alors dans le top du top des rémunérations, les 110 fonctionnaires les mieux rémunérés culminent à 16.400 euros par mois en moyenne. Ça parait déjà énorme. Mais c’est une broutille par rapport aux 100 salariés français les mieux payés. Les 100 salariés les plus riches en France, touchent en moyenne 280.000 euros par mois.