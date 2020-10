Les courgettes, concombres et melons français en proie à un nouveau virus

publié le 21/10/2020 à 22:27

Un nouveau virus s'attaque aux plantations de courgettes, concombres et melons. Déjà présent dans plusieurs pays d'Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce, il était jusqu'ici inconnu en France. Ce mercredi 21 octobre, le ministère de l'Agriculture a annoncé qu'il avait été détecté dans deux régions différentes du sud de la France.

La contamination par ce virus, baptisé Tomato Leaf curl New Delhi virus, ou ToLCNDV, a été identifiée sur des feuilles de courgettes dans une parcelle en Occitanie et trois en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ces légumes se trouvaient dans des établissements de production et de revente de semences, sur des parcelles non destinées à la production de semences commerciales et chez des agriculteurs.

Ce nouveau virus ne présente "aucun risque pour la santé humaine". En revanche, il endommage les cultures de courgettes, concombres et melons. En Inde, il est virulent sur les cultures de tomates, a indiqué le ministère.

Une enquête et des mesures préventives

Des mesures ont été mises en œuvre pour empêcher toute dissémination par des outils de taille, couteaux ou sécateurs ou par l'intermédiaire de l'insecte qui transporte le virus sur les plantes, une petite mouche blanche baptisée aleurode Bemisia tabaci. La destruction des plants est organisée sous contrôle des services de l'État dans les parcelles contaminées, dans le but d'éradiquer complètement le virus.

Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de la contamination et une surveillance renforcée va être mise en œuvre pour la prochaine campagne culturale, précise le ministère.