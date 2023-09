ÉDITO - Bruno Le Maire et l'Europe partent en croisade contre les voitures électriques chinoises

L’Europe et la France se rebiffent contre l’offensive des industriels chinois en matière de voitures électriques. Le 13 septembre, la présidente de la Commission a annoncé l’ouverture d’une enquête de Bruxelles sur les subventions publiques dont bénéficieraient les constructeurs chinois. Si ces aides déloyales étaient prouvées, l’Europe pourrait taxer davantage les importations chinoises arrivant sur son sol, pour compenser et rétablir la concurrence avec les constructeurs européens, qui sont beaucoup plus chers. Les véhicules chinois sont aujourd’hui frappés d’une taxe de 10% seulement.



La Chine procède toujours avec des subventions publiques, comme pour l’acier ou les panneaux solaires, avec des aides sur l’énergie, des aides fiscales ou même des renflouements directs à des entreprises qui vendaient tellement peu cher sur nos marchés qu’elles auraient faits faillite sans le soutien financier du gouvernement. Cette pratique s'appelle du dumping et elle a créé une concurrence ravageuse pour nos entreprises. Les Chinois ont déjà conquis 8% du marché de la voiture électrique en Europe.

Comment la France compte riposter ?

Bruno Le Maire a eu une idée assez maligne. Le bonus de 5.000 à 7.000 euros versé par l’État français aux acheteurs de voitures électriques est aussi versé à ceux qui acquièrent des voitures chinoises. En clair, nous aidons des constructeurs non-européens, qui sont déjà abusivement aidés. La réforme du bonus, mise en place dans les jours qui viennent, pourrait en limiter le bénéfice. Les voitures produites avec de fortes émissions de carbone seront exclues du bonus. Une façon habile d’exclure la Chine, dont l’électricité est largement tirée du charbon.



Il s'agit de la seule possibilité pour que cette mesure soit compatible avec le droit européen. Il est interdit en Europe de discriminer les produits en fonction de la nationalité du fabricant, sauf s'il est possible de prouver que le pays ne respecte pas la concurrence loyale, ou s'il pollue davantage que ses homologues, ce qui est une autre forme de dumping. Il faut justifier la discrimination par autre chose que la nationalité.



Ces règles ne sont pourtant pas appliquées dans tous les pays. Les Américains et les Chinois discriminent systématiquement les fournisseurs étrangers des commandes publiques, pour privilégier les nationaux. Un bon sens que l’Europe avait perdu de vue, à cause de son obsession à supprimer les frontières. Ces deux initiatives montrent les esprits évoluent et qu'on se protège davantage. Le problème des produits chinois sur nos marchés européens, c’est bien sûr qu’ils sont subventionnés, qu’ils sont peu respectueux de l’environnement, mais c’est aussi qu’ils sont chinois.