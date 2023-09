Automobile : comment Enzo Ferrari a fait du cheval cabré un géant

Un nom mythique dans le petit monde de l'automobile. Enzo Ferrari est entré dans la légende des voitures avec son fameux cheval cabré noir. Avec des modèles adaptés au sport automobile, produits en très petit nombre mais pour un gros pactole. Ses prouesses en tant qu'ingénieur passionné l'ont élevé au rang de figure historique.

Né en 1898 à Modène, dans le nord de l'Italie, avant d'être un constructeur de génie, le jeune "il Commendatore", le Commandeur, était un passionné de course et est lui-même devenu un pilote de renom durant l'entre-deux guerres pour Alfa Romeo. Lorsqu'il a fondé sa propre écurie, Ferrari, en 1929, elle n'était qu'une filiale d'Alfa Romeo.

Mais Enzo Ferrari a hésité toute sa vie entre les courses et la construction. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toute l'industrie des voitures de sport était à l'arrêt, mobilisée pour l'effort de guerre. Il n'a ouvert son premier atelier qu'en 1947, sous la bannière du cheval noir. Industrie du luxe, les voitures Ferrari coûtaient cher à produire, ce qui met l'entreprise d'Enzo Ferrari dans le rouge, avant qu'elle ne soit repêchée par Fiat, la firme de Turin.

La gloire Ferrari

Finalement, elle a sombré dans les années 1980 avec des voitures qui n'étaient plus très fiables, plus très bonnes, et qui ne se vendaient plus très bien. Il faut attendre le début des années 1990 pour sa renaissance avec l'arrivée à sa tête de Luca di Montezemolo. Idée de génie de Fiat durant la crise de 2008, l'entreprise a décidé de vendre Ferrari en bourse. Depuis, Ferrari est la propriété du magnat Giovanni Agnelli.

Entre-temps, Ferrari s’est développé, a profité de la mondialisation avec les ventes en Chine. De 8.000 voitures par an au moment de la mise en bourse, en 2016, les ventes ont dépassé les 13.000 l’année dernière, malgré ses prix exorbitants.

Actuellement, elle réalise 1 milliard de bénéfices pour 5 milliards de chiffres d'affaires. L'entreprise vaut 50 milliards d'euros pour 13.00 voitures vendues par an. À titre de comparaison, le groupe Stellantis vaut le même prix mais vend 6 millions de voitures. Preuve du caractère mythique de la marque au cheval cabré.

