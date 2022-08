INFO RTL - Deux tiers des micro-crèches contrôlées rappelées à l’ordre

L'information risque de donner des sueurs froides à de nombreux parents. Selon le rapport des services de la répression des fraudes (la DGCCRF) que s'est procuré RTL, les deux tiers des micro-crèches contrôlées ont été rappelées à l'ordre pour des allégations trompeuses ou mensongères, allant de l'embauche de personnel non-diplômé à une soit disant alimentation bio, en passant par l'apprentissage de la langue de signes ou de l'anglais. La liste des reproches est longue.

Les micro-crèches, au nombre de 6.000 en France, sont des établissements qui accueillent au maximum 12 bébés.

Mais la fédération des entreprises de crèche assure que toutes ces anomalies ont été corrigées. "Concernant les tarifs, la DGCCRF demande qu'ils soient dans le contrat, c'est désormais le cas", explique Elsa Hervy, directrice générale de la fédération des entreprises de crèche au micro RTL.

"Sur les allégations trompeuses, il faut savoir que la DGCCRF a comparé les sites Internet par rapport à la réalité. Dans le contexte de pénurie et de réorganisation, il y avait un certain nombre de sites Internet qui n'étaient pas à jour car l'équipe ou les fournisseurs avaient changé. Depuis 2021, nous rappelons à tous nos adhérents que les sites Internet doivent être tenus à jour de la réalité de la micro crèche", ajoute celle qui veut rassurer les parents sur la qualité et la sécurité des micro-crèches.

"Il n'y a aucun manquement à ces règles de base relevé par la DGCCRF, seulement des anomalies. Et tout le monde est désormais à jour."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info