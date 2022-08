Le journal de 6h - France : vers un été record pour la fréquentation des campings

Après deux saisons estivales bloquées par le Covid-19 et malgré l'inflation, les campings sont prêts à battre le record de 2019. Les amateurs de nuit sous la tente et en camping-car ont été au rendez-vous cet été.

C'est "une année exceptionnelle", se réjouit samedi 27 août Céline, qui gère le camping Les Floralys, près de Narbonne (Aude). "On a eu beaucoup de fréquentations en juillet et en août, que ce soit en mobil-homes, vans, tentes ou camping-cars. On a tourné à 80% les trois premières semaines de juillet, puis 98% à 100% de la capacité le reste de l'été", détaille la gérante. "On revient à un niveau d'il y a 10 ans en arrière."

La fréquentation est également au rendez-vous sur les campings situés près du littoral, assure Céline. Et les vacanciers font durer le plaisir. "Avant, on connaissait des séjours de 3-4 jours. Cette année, ils restent une semaine, voire deux semaines sur place."

La saison touristique fut également bonne pour les hôtels et les locations meublées. Les hôtels de la région PACA ont ainsi quasiment retrouvé leur taux d'occupation de 2019 malgré des prix en augmentation de plus de 30%, tout comme la Normandie où l'augmentation des prix est moins forte, entre 10 et 15%, selon la société de conseil MKG Consulting.

À écouter également dans ce journal

Électricité - Le prix grimpe de façon spectaculaire : le mégawattheure se vend actuellement plus de 1000 euros sur les marchés. Il coûtait 85 euros il y a un an. Une augmentation liée à la guerre en Ukraine et à la fermeture de quatre centrales nucléaires en France.

Justice - Les deux principaux suspects dans l'affaire du réfugié afghan tué le 14 août à Colmar, considérés finalement comme "coauteurs" de ce crime, viennent de passer leur première nuit en prison. Connus des services de police, ils ont été tous deux mis en examen pour assassinat.

Féminicides - 122 femmes ont perdu la vie en 2021 sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'année précédente, selon le bilan des "morts violentes au sein du couple" publié vendredi par le ministère de l'Intérieur.

