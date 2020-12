"Le Jeu de la dame" booste les ventes de jeux d'échecs d'une tournerie du Jura

publié le 28/12/2020 à 20:58

Un engouement inattendu. La tournerie de Conliège, dans le Jura, qui fabrique des jeux d'échecs en bois, a été prise d'assaut ces dernières semaines. Selon la propriétaire, Brigitte Roz, l'entreprise a même réalisé trois mois de chiffre d'affaires en décembre grâce à la vente de ses échiquiers.

"Avec le premier confinement, les gens ont voulu s'équiper en jeux de société, et ils ont cherché du 'made in France'. Notre entreprise est donc remontée dans les référencements Google", a expliqué Brigitte Roz à France 3 Bourgogne-Franche-Comté. L'intérêt pour les jeux d'échecs a pris encore plus d'ampleur après le deuxième confinement et la sortie de la mini-série américaine "Le Jeu de la dame", disponible depuis le 23 octobre dernier sur la plateforme Netflix.

Adaptée du roman éponyme de Walter Tevis, publié en 1983, le série met en scène l'histoire d'une orpheline prodige, filmée entre ses 8 et 22 ans. Elle a été vue par plus de 62 millions de personnes dans le monde. Bon nombre de téléspectateurs ont alors eu envie d'essayer ce jeu de stratégie, pour le plus grand bonheur de petites entreprises comme la tournerie Roz, en difficulté financière depuis plusieurs années.