La viande de synthèse va-t-elle s'imposer dans nos assiettes ?

publié le 15/01/2021 à 07:15

Dans Retour vers le futur, la pizza de 2 cm de diamètre gagne dix fois sa taille en quelques secondes dans un four à particules... Ça, ce n'est pas pour tout de suite. En revanche, de nombreuses start-up se concentrent depuis plusieurs années sur la viande de synthèse. Sommes-nous des apprentis sorciers ou des génies de la foodtech ? Notre modèle agricole va-t-il s'effondrer ?

En décembre dernier à Singapour, un restaurant a servi pour la première fois des nuggets de poulet qui ne proviennent ni d'une poule ni d'un œuf, ou presque. En prélevant un échantillon sur un poulet vivant, l'entreprise californienne Eat Just a réussi le pari de créer du poulet sans tuer le moindre animal.

L'avenir sera-t-il végan ? On voit en tout cas la prolifération de ces produits dans les supermarchés, et leur succès. Les ventes de produits végétariens et végans ont généré en 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 24%, à 380 millions d'euros, dans les grandes et moyennes surfaces françaises, selon l'institut d'études Xerfi.

Que dit de notre société cette obsession à vouloir faire ressembler à tout prix nos galettes de légumes à de la viande ? Sont-elles vraiment une alternative soutenable et saine ?

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, se penchent sur l'avenir de nos assiettes avec Bertrand Valiorgue, professeur de stratégie et de gouvernance des entreprises à l'université Clermont-Auvergne.

