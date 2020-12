Crédit : Foodcollection GesmbH / foodcollection / foodcollection via AFP

publié le 02/12/2020 à 16:40

C’est une première mondiale. L’agence de sécurité alimentaire de Singapour a donné son autorisation pour la vente de viande artificielle. Du “faux poulet” va donc faire son apparition sur les menus de certains restaurants de cette cité-État. Une nouvelle qui réjouit Eat Just, la start-up américaine à l’origine du projet. L’entreprise basée à San Francisco travaille sur la viande de laboratoire cultivée à partir de cellules animales.

Dans un communiqué publié mercredi 2 décembre, la start-up souligne cette “avancée pour l’industrie alimentaire mondiale”, rapporte BFMTV. De son côté, l’agence de sécurité alimentaire singapourienne a confirmé la demande de vérification de Eat Just. Elle a indiqué que le produit proposé “a été déclaré propre à la consommation dans les quantités prévues et a été autorisé à la vente à Singapour comme ingrédient des nuggets Eat Just”.

Des dizaines de start-up travaillent sur la viande artificielle, mais la production était restée expérimentale jusqu’à présent, rappelle BFMTV. Selon Eat Just, la consommation de viande devrait augmenter de 70% d’ici 2050. Cette tendance est l’une des principales causes du changement climatique d’après les scientifiques.