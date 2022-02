La symphonie des bruits marins : une expérience artistique mais aussi scientifique

Bientôt possible d'écouter la mer ? Des chercheurs de 17 pays, dont la France, viennent de lancer un appel pour constituer une bibliothèque mondiale des bruits sous-marins. Car le monde du silence de Cousteau n'existe pas. Il y a sous l'eau, dans les océans un vrai tintamarre.

Alors que la biodiversité marine est menacée, ces chercheurs veulent répertorier tous ces sons avant que certains ne disparaissent. Les mammifères marins, les poissons, et mêmes les crustacés font du bruit. Il est temps de rassembler cette symphonie sous-marine, proposent donc ces scientifiques, membres du Programme international de recherche de l'océan silencieux (IQOE).



Les bruit des baleines par exemple est très relaxant. Les piranhas, quant à eux, sont des poissons qui produisent des sons en faisant vibrer leur abdomen. Les muscles se contractent 150 fois toutes les secondes pour permettre cette vibration. Il y a aussi le poisson clown, son bruit ressemble à celui d'un marteau piqueur. La mer est loin d'être le monde du silence car le cri du cachalot peut avoisiner les 230 décibels, soit plus qu'un moteur d'un avion à réaction au décollage.

La faune marine dérangée par la pollution sonore

Pour enregistrer tous ces sons, déjà plus de 200 hydrophones, des micros dans les fonds marins à travers le monde, existent. L'idée est d'en installer beaucoup plus et surtout de mettre en commun tous ces sons. Et pourquoi pas avec l'intelligence artificielle, de repérer, de suivre ainsi les espèces, de voir si l'homme les mets en danger. Il y aura un aspect artistique et un autre surtout scientifique.



Si les poissons chantent, c'est qu'ils peuvent entendre. Oui, les poissons ont des oreilles et certains auraient même une sorte d'oreille interne, qui reconnait les basses, les vagues, mais aussi les cargos. D'ailleurs, la faune marine est dérangée par la pollution sonore. Même les huitres entendent car des scientifiques ont pu prouver qu'elles étaient perturbées par le bruit.