publié le 20/04/2021 à 09:28

Douze clubs européens, les plus riches, font sécession, en annonçant leur intention de créer un championnat concurrent de la Ligue des champions, instance européenne officielle, qui dépend de la fédération internationale. Six clubs anglais, parmi lesquels Arsenal, trois Espagnols, avec le Real Madrid, et trois Italiens, avec la Juventus Turin et le Milan AC.

Il s’agirait d’une compétition quasi fermée, où ces douze clubs fondateurs seraient certains de jouer chaque année, contrairement à la compétition actuelle de l’UEFA, qui fait concourir plusieurs dizaines de clubs européens, parmi lesquels aussi des petits.



Compétition dans laquelle la sélection des plus grands n’est donc pas automatique. Et il leur arrive de se rater, malgré leurs stars. Du coup, ce sont leurs recettes qui s’effondrent, alors qu’ils ont des besoins financiers considérables.

Une opération pour gagner plus

Une opération destinée à gagner plus pour les joueurs, les agents, les clubs et leurs propriétaires. Dans le système actuel, les grands clubs gagnent entre 0 et 120 millions d’euros par an, selon leurs résultats. Avec la Super Ligue, ce serait 260 millions garantis chaque année, avec en plus un bonus de bienvenue de 330 millions, le tout préfinancé par la banque américaine JP Morgan.

Un système doté de nouveaux diffuseurs richissimes comme Amazon ou un autre GAFA, avec moins de risque, sur le modèle des compétitions américaines. Et tout cela au prix de la disparition de ce qu’on appelle l’aléa sportif, c’est à dire la glorieuse incertitude du sport, qui donne sa chance à tous et met la pression sur tout le monde, y compris les meilleurs.

Un projet vivement critiqué

Voilà pourquoi les critiques des associations de supporters et des différents responsables politiques fusent. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a eu des mots très durs pour l’initiative, tout comme Emmanuel Macron. Il n’y a d’ailleurs pas de clubs français dans le groupe des sécessionnistes, même le PSG, le plus grand club français, n’a pas suivi pour l’instant. De même pour les Allemands.

Quant aux instances officielles du foot, elles sont furibardes et estiment que ce projet est le triomphe de l’appât du gain, au détriment de l’esprit sportif. La réalité, c’est que si une telle compétition fermée voyait le jour, elle capterait une part importante des droits TV et des ressources publicitaires, au détriment du championnat officiel. Ce serait un appauvrissement considérable.

Vers un conflit devant les tribunaux ?

Mais ces organismes officiels ne sont pas en position de force. Parce que le foot est en crise, le coronavirus ayant vidé les stades, et donc les caisses des clubs. Parce que les clés de répartition des ressources privilégient, proportionnellement, les clubs plus modestes. Parce qu’il faut réinventer la Ligue des champions, qui n’intéresse plus les jeunes d’aujourd’hui, les 15-25 ans.

Aujourd’hui, on échange des noms d’oiseaux. L’UEFA menace ainsi d’interdire aux joueurs des clubs renégats de jouer dans les sélections nationales pour la coupe du monde. Le match pourrait se finir au tribunal, tant les enjeux sont importants. Il s’agit tout bonnement de la transformation du sport le plus populaire au monde en business de l’entertainment, comme les jeux vidéo et les parcs d’attraction.