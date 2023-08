INVITÉ RTL - Météo en France : faut-il s'inquiéter pour les récoltes de nos agriculteurs ?

Cet été 2023 est un été compliqué pour les agriculteurs. La moitié nord du pays a été bien arrosée par la pluie, mais ce n'est pas une bonne chose pour les moissons, pour certaines cultures comme le blé notamment. "On a un certain nombre de nos collègues dans les Hauts-de-France, en Bretagne, sur les bords de la Normandie, qui n'ont pas terminé leurs moissons au moment où on parle. On a eu cet été une météo peu favorable et effectivement c'est une préoccupation", nous dit ce mercredi 16 août sur RTL Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.

Le mildiou a fait des ravages dans les vignes bordelaises également. Les vendanges se profilent "de manière très disparate, en fonction de la pression de la pluviométrie. Dans le Sud-Ouest on a de vraies préoccupations et puis à d'autres endroits, des récoltes qui s'annoncent plutôt satisfaisantes", ajoute-t-il.

C'est également un été difficile pour les maraîchers. "On avait eu des inquiétudes quant à la production au début de l'été. C'est important de consommer des fruits et légumes français", rappelle Arnaud Rousseau qui revient sur les difficultés de s'aligner sur les prix ailleurs en Europe. "C'est un sujet complexe, on a des sujets de concurrence déloyale", dit-il, dénonçant l'utilisation de certains produits chimiques qu'on n'utilise pas en France.

"Si on veut à la fois concilier le nécessaire accès à une alimentation de qualité et conserver une capacité de production avec des agriculteurs français sur tout le territoire, il faudra trouver un prix d'équilibre", explique le président de la FNSEA.

