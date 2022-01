Coronavirus : des millionnaires veulent payer plus d'impôts pour relancer l'économie

Crédit : Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Les "Millionnaires patriotes", regroupant plus de 100 personnes les plus riches du monde a appelé les gouvernements à leur faire payer plus d'impôts. Au cours du Forum économique mondial de Davos, ce groupe a déploré que les ultra-riches n'étaient pas contraints de payer leur part de la reprise économique mondiale après la pandémie de coronavirus, rapporte la BBC, relayé par Courrier international.

"En tant que millionnaires, nous savons que le système fiscal actuel n'est pas juste", ont-ils déclaré dans une lettre ouverte. "Alors que le monde a traversé d’immenses souffrances ces deux dernières années, la plupart d’entre nous peuvent dire que notre richesse a augmenté pendant la pandémie, mais honnêtement, peu d’entre nous, voire aucun, peuvent affirmer qu’ils payent leur juste part d’impôts."

Pour illustrer ce propos, la fortune des dix hommes les plus riches a doublé pendant la pandémie, selon le rapport de l'ONG Oxfam. En France, c'est notamment le cas de Bernard Arnault, PDG de LVMH. Sa fortune, estimée à 67 milliards d'euros avant la crise sanitaire, serait aujourd'hui de 163 milliards d'euros.