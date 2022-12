Marchés de Noël : Annecy et son cadre idyllique

La magie de Noël est partout à Annecy. Depuis la dernière semaine de novembre et jusqu'au mois de janvier, deux marchés de Noël se sont installés.

Le premier a pris ses quartiers devant le centre commercial Courier. Véritable reconstitution d'une station alpine, il se transforme en guinguette à la nuit tombée.

Le second, qui a charmé RTL lors de sa visite, se situe devant l'hôtel de ville. On aime y déambuler entre les petits chalets typiques des Alpes, pour y trouver des souvenirs et déguster les spécialités culinaires savoyardes bien connues (tartiflette, diots, raclette, fondue...). Sa proximité avec le cœur historique de la vieille ville permet de profiter du charme des canaux d'Annecy et des ruelles anciennes, le tout sous le signe de la magie de Noël.

Le marché de Noël d'Annecy Crédit : Frédéric Perruche

Infos pratiques

Du 19 novembre au 1er janvier 2023

De 11h à 21h

Entrée gratuite

Le petit conseil : préférez le parking Courier à celui de l'hôtel de ville, souvent complet.

