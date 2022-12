Marchés de Noël : Le Poet-Sigillat, la magie de Noël autrement

Vous en avez peut-être marre des chalets en bois, tous pareils d’une ville à l’autre (même en Alsace si si !), de ces jouets en bois dit "authentiques" mais en réalité au bilan carbone long comme le bras. Vous en avez soupé de ces décorations de Noël "artisanales" tout droit venues d’un container du port du Havre et vous êtes passés pas loin d’une crise de nerf en jouant des coudes dans des allées sur-bondées de marché aux effluves pas toujours digestes. Alors oui le marché de Noël Poet-Sigillat est pour vous.

Ce qui frappe en arrivant au Poet Sigillat c’est d’abord la beauté de ce village de la Drôme provençale. Perché dans les montagnes, surplombant d’immenses champs de Lavande, Le Poet Laval est un petit bourg de 119 habitants construit en terrasses.

Ici donc point de chalets en bois mais de magnifiques maisons en pierre. Chaque demeure accueille un artisan de la région. Et l’on passe de terrasse en terrasse, on ouvre les portes des chaumières en trouvant une potière, un ferronnier, une fabricante de parfum naturel, une bijoutière, une photographe etc. Une vingtaine d’artisans locaux travaillant tous avec des matières premières provençales se tiennent là pour le plus grand bonheur des visiteurs en quête d’une autre magie de Noël...

Mon coup de cœur revient à Mélanie Dupont (Insta @terre2lune), créatrice d’origami sous toutes ces formes. Avec justes ces doigts et de feuilles de papier récupérées partout autour d’Elle, Mélanie fabrique boucles d’oreilles, guirlandes, mobiles, boites à bijou, bracelets… Fille d’imprimeur, Mélanie a grandi dans le papier et montre que Noël et sa magie peuvent se conjuguer avec la préservation de l’environnement et réutilisation à l’infini de nos dizaines de papiers…

Le marché de Noël de Poët-Sigillat Crédit : Raphaël Vantard

Infos pratiques

De 9h à 17h jusqu’au 16/12 mais le marché se déplace avec encore plus d’artisans ensuite à quelques kilomètres de là à Brantes (84) pour « Brantes dans les étoiles » du 27 au 29 décembre de 15h à 22h

Coût : gratuit

Lieu : Le Poet-Sigillat (26110) puis Brantes (84390)

