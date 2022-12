Marchés de Noel : à Sarlat, la gastronomie périgourdine est à l'honneur

Le marché de Noel de Sarlat, au cœur du Périgord Noir est devenu au fil des années un lieu incontournable pour préparer les fêtes. 70 cabanes proposent des produits gourmands mais aussi des créations artisanales locales.

"Nous avons eu la chance de recevoir plus de 90 000 visiteurs en 2021, je crois que cette année nous allons battre le record de fréquentation " s'enthousiasme Katia Veyret. C'est elle qui a crée cet évènement en 2005 "Sarlat a toujours fêté Noel mais je voulais qu'ici aussi nous puissions offrir un site où se regroupent à la fois des amoureux du gouts et des bons produits du terroir mais aussi des artisans de toute la Dordogne et même d'ailleurs dans le monde".

Audrey fait partie du petit groupe d'exposants étrangers. Elle vient du Quebec " La réputation du Périgord est bien connu chez nous et quand j'ai eu la possibilité de proposer nos produits j'ai accepté de venir à Sarlat. L'ambiance est vraiment sympathique. J'ai enfin pu gouter le foie gras et les truffes. C'est divin. Je vais proposer une association des gouts avec notre légendaire sirop d'érable ca pourrait marcher" lance Audrey avec son accent de la Belle Province.



Juste à coté de sa cabane se trouve celle de Marie France, spécialisée dans la Mohair. " Nous élevons nos chèvres angora à quelques dizaines de kilomètres de Sarlat et venir ici pour nous est une évidence. Même si nos produits sot relativement chers, le public ne s'y trompe pas. La qualité a un prix. Tout est fait à la main et chaque vêtement est unique"

Vous ne pouvez pas repartir sans avoir gouté la Truffe Noire !

Dans une autre allée du marché, on entend une voix grave et puissante. C'est celle de "Lolo". Il vend des fromages. C'est un fidèle du marché depuis sa création "Tous les commerçants sont solidaires. On commence à bien se connaitre et on se retrouve tous pour les fêtes de fin d'année ici. On essaye de faire oublier aux gens la période un peu angoissante que nous vivons avec nos produits gourmands et de la bonne humeur".

Un avis que partage Fred, son voisin derrière son étal qui déborde de conserves de foies gras, bocaux de soupe au cèpes, tourin périgourdin (sublime velouté à l'ail ndlr) et autres charcuteries sans oublier LE produit star : La Truffe " Si vous venez ici vous ne pouvez pas repartir sans avoir gouté la Truffe Noire de Périgord. je sais que c'est un nom générique et qu'elle se trouve dans d'autres régions de France mais jusqu'à preuve du contraire son nom est associé à ma région !" assène t il avec un brin de chauvinisme assumé dans la voix devant un couple de britanniques en vacances dans la région

"C'est la première fois que nous venons ici. Nous avons des amis qui ont quitté Londres pour s'installer ici. Ils nous ont souvent parlé de la différence incroyable entre nos deux cultures gastronomiques. Je confirme et je vais voir avec mon mari si il ne veut pas que nous aussi on décide de vivre ici" confie Annabelle dans un éclat de rire.

Le marché est situé dans le centre ville de Sarlat "les visiteurs peuvent facilement se balader aussi dans les ruelles de la ville après avoir marché dans nos allées . On a voulu que ce marché soit un quartier à part entière de la ville . Vous pouvez facilement vous déplacer à pied et partir à la découverte de notre cité magnifique aux couleurs de Noel" conclut Katia Veyret



Infos pratiques

Les 70 chalets sont ouverts tous les jours du 7 au 31 décembre (fermeture le 25 déc.)

Du dimanche au jeudi de 10h à 20h

Les vendredi et samedi de 10h à 22h

Les 24 et 31 déc. fermeture à 18h

Place de la Grande Rigaudie



