Marchés de Noël à Barcarès, un oasis au bord de la Méditerranée

C’est une oasis de lumière et de joie posée au bord de de la Méditerranée. Des chalets, des sapins, l’ambiance de Noël sur la plage !

Avec une centaine de commerçants, mais aussi des manèges, des restaurants dans des chalets gigantesques et magnifique ! on a même créer une butte pour les installer en altitude. Le tout abrité du vent marin par la gigantesque silhouette du Lydia, un paquebot posé sur la plage depuis plus de 50 ans et qui offre un superbe point de vue. C’est un succès.

Le village de Noël du Barcarès a accueilli plus d’un million de visiteurs l’an dernier. Beaucoup viennent de l’autre côté des Pyrénées. Sur un site de 7ha, on a installé 6000 sapins, 20 kilomètres de guirlandes lumineuses à Led. Tout ceci sert de décors à une centaine de chalets pour les commerçants. Et les rois de la fête, ce sont bien-sûr les enfants ! entre les manèges, les patinoires, les pistes de luges, il y a de quoi s’amuser.

On peut se régaler de toutes les victuailles habituelles sur ce genre de marché mais croyez-moi, rien ne vaut les "galtes" du Pablo Restobar. Ce sont de joues de porcs cuites à basse température pendant 9 heures et qui fondent dans la bouche. Une spécialité de la montagne catalane.

On vient ici en famille, avec des amis ou en amoureux. Depuis le paquebot Le Lydia, le regard porte des cimes enneigées du Canigou à l’immense Méditerranée. Entretemps, on admire les illuminations et de l’ambiance festive.

Pourquoi il est le plus beau marché de Noël

C’est un endroit exceptionnel, un panorama formidable comme si la montagne et la mer servaient d’écrin à la magie de Noël. On y vient pour sa magie et son originalité. Le village de Noël du Barcarès mérite donc tous vos suffrages !

Infos pratiques

De 11h à 1h du matin

Tarifs : 0 à 5€

Tous les conseils pour s'y rendre sont par ici.

