Le concours RTL des meilleurs marchés de Noël, relayé par le quotidien La Voix du Nord, s'arrête à Arras, ville préfecture du Pas-de-Calais, qui met de gros moyens pour revêtir ses habits de lumière. Désormais baptisée "Ville de Noël", ce rendez-vous réputé s'étend cette année sur plusieurs places historiques avec une centaine de chalets traditionnels, des attractions (grande roue, manèges, patinoire) et des illuminations. Un charme fou !

Depuis 25 ans, le marché de Noël d'Arras est devenu l'un des plus grands et des plus beaux au Nord de Paris. Le décor vaut à lui seul déjà le détour, sur ces places pavées aux façades flamandes, notamment la Place des Héros avec le beffroi illuminé, un sapin de 25 mètres et la Grand'Place qui accueille nombre d'attractions et plusieurs dizaines de chalets avec des producteurs locaux ou autres commerçants.



La municipalité a déboursé 900.000 euros, un budget à la hausse par rapport à l'an dernier mais avec des efforts en terme de sobriété énergétique. "C'est vraiment la féérie de Noël, avec un esprit 'Winterland", des attractions, une grande roue, patinoire, et des produits artisanaux et locaux, souligne Fabien Cousin, directeur du pôle culture et attractivité. Le charme d'Arras, c'est aussi la découverte de ce patrimoine qui est magnifique !"

Le Beffroi d'Arras illuminé avec la sapin géant Crédit : Franck Antson

Les visiteurs sous le charme

Ouvert le 25 novembre, ce grand marché de Noël s'étale jusqu'au 30 décembre. Les chiffres de fréquentation (600.000 visiteurs l'an dernier) sont déjà excellents notamment les week-ends. "C'est un lieu désormais incontournable pour les fêtes, confie Antonin, un père de famille lensois. Il y a des améliorations tous les ans. Les décors sont très jolis. On s'y sent bien en famille."



Dans son chalet en bois, Angélique Hodicq, la vendeuse de bonnets de Noël est présente depuis 25 ans. Elle avait démarré avec ses parents. "C'est un marché qui a bien grandi, il y a plus de monde le week-end. Le fait qu'il soit étendu sur plusieurs lieux permet de ne pas être bousculé" précise la commerçante. Les petits peuvent aussi évidemment faire une halte dans la Maison du Père Noël.

Infos pratiques

Ouvert tous les jours, jusqu'au 30 décembre (sauf le 25 décembre)

Grand Place - Place des Héros – Place du Théâtre et Place d’Ipswich

6 parkings relais à 10 min à pied du centre-ville avec navette "Citadine"

"Ville de Noël d'Arras" Rens : www.noelarras.com

