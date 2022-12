Marchés de Noël : Obernai réunit tous les atouts de l'Alsace

Le concours RTL des meilleurs marchés de Noël 2022 passe par Obernai dans le Bas-Rhin. Cette petite ville fortifiée au pied des Vosges concentre tous les atouts de l'Alsace et des marchés de Noël dans une petite surface et sans la foule désagréable des plus grandes villes. Avec un artisanat local et une ambiance de village entre les forains qui se retrouvent pour certains depuis plus de 10 ans.

Le marché de Noël d'Obernai dans le Bas-Rhin est l'un des plus beaux et des plus intéressants d'Alsace, le tout dans un espace beaucoup plus ramassé que les grands marchés de Strasbourg, Colmar ou Kaysersberg, rendant la visite instructive et moins fatigante. Obernai est la deuxième ville la plus visitée du Bas-Rhin, notamment en raison de ses alignements de maisons à colombages et de bâtisses de différentes époques, comme la Tour de la chapelle de 1280 ou la Halle aux blés Renaissance de 1553.

Obernai fait partie de ces villes fortifiées prospères au pied des collines sous-vosgiennes, juste à la charnière entre les vignobles qui font la richesse des marchands et la plaine d'Alsace céréalière. Son patrimoine est l'écrin parfait pour un marché de Noël concentré, aux artisans soigneusement choisis et qui se connaissent depuis longtemps.

Les suspensions en céramique de Muriel Grosz sont produites dans l'atelier d'Epfig, à 14 km d'Obernai Crédit : Samuel Goldschmidt

Des remparts au beffroi, de l'église Saint-Pierre-et-Paul à la place de l'étoile, partout le regard est happé par des bâtisses historiques, les maisons à colombages ; le marché de Noël est réparti sur 4 places dans l'enceinte de la vieille ville fortifiée ; tout peut se parcourir facilement à pied. Obernai offre un concentré de Noël alsacien plus accessible que Strasbourg ou Colmar, et avec une fréquentation encore assez raisonnable par rapport à la foule compacte et parfois oppressante que l'on trouve trop souvent sur le marché de Noël de la capitale alsacienne. Enfin les commerçants forment une communauté qui se connaît depuis de longues années, ce qui donne un cachet particulièrement accueillant et personnalisé au marché d'Obernai.

Ouvert plus longtemps que tous les autres

Dernier argument qui emportera l'adhésion : quand les autres marchés ne sont pss encore installés ou sont déjà démontés, Obernai reste la seule destination qui accueille encore les visiteurs et permet de prolonger l'ambiance de fête hivernale durant la semaine entre Noël et Nouvel An. En 2022, le marché a ouvert le 25 novembre et se terminera le 31 décembre, quand tous les marchés importants d'Alsace seront déjà terminés.

Infos pratiques

Le marché de Noël d'Obernai

À 25 km au sud de Strasbourg

Du 25 novembre au 31 décembre 2022

Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h

Les vendredis, samedis, dimanches de 10h à 20h

Les 24 et 31 décembre de 10h à 16h

Fermé le 25 décembre

