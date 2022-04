La situation n'est plus tenable. Selon moi, mon ex-conjoint se montre violent envers notre enfant lors de ses droits de visite. Mais puis-je refuser de lui remettre ? Maître Sylvie Noachovitch rappelle que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales est exécutoire et doit être respecté, car il est censé préserver l'intérêt de l'enfant et l'équilibre familial.

Selon l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. En cas de danger de l'enfant, le parent qui refuse de le présenter à l'autre parent devra apporter la preuve qu'il se trouvait dans un état de nécessité (défini par l'article 122-7 du Code pénal).

Le danger doit être actuel, imminent et grave. Il est possible pour le parent inquiet de déposer plainte en cas de suspicion, de maltraitance ou de privation et faire constater le danger pour l'enfant par un médecin. Pour protéger l'enfant, vous devez déposer plainte devant le procureur de la République et saisir parallèlement le juge aux affaires familiales en procédure accélérée.

