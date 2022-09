INVITÉ RTL - Taux d'usure : "Il faut protéger les emprunteurs", assure le gouverneur de la Banque de France

Le taux d’usure correspond au taux d’intérêt maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt aux particuliers. Mais avec le pic d'inflation attendu "d'ici 2023" et une croissance ralentie, faut-il s'attendre pour autant à une vague de surendettement des Français ?

“Il faut protéger les emprunteurs”, assure le gouverneur de la banque de France ce vendredi 16 septembre sur RTL. "La Loi est là", rappelle d'ailleurs François Villeroy de Galhau. "Ce que nous allons faire à la fin de ce mois, c'est d'appliquer les règles existantes qui vont conduire à un relèvement bien proportionné de ce taux plafond", indique-t-il. "Ceci permettra de régler les cas d'accès plus difficiles au crédit immobilier (...), notamment pour les emprunteurs les plus âgés".



"Le crédit immobilier est sain". Par ailleurs, "nous ne voyons pas aujourd'hui de vague de surendettement", affirme le gouverneur de la banque de France. "La tendance à la baisse des dossiers de surendettement se poursuit sur le crédit immobilier.(...) Je note d'ailleurs que presque plus de 95 % des Français ont des crédits immobiliers à taux fixe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas affectés par la remontée des taux".

