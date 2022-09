INVITÉ RTL - Inflation : "Le pic atteint d'ici début 2023", annonce le gouverneur de la Banque de France

Inflation, croissance… Le gouverneur de la banque de France commente les chiffres de l’économie française sur RTL, ce vendredi 16 septembre. Et pour François Villeroy de Galhau, il y a “de grandes incertitudes” dues à la guerre en Ukraine.

Aujourd’hui, “l’inflation est autour de 6%, la moins élevée en Europe”, même si “un pic d’inflation" est à prévoir "début 2023”. Un pic “pas très loin du niveau actuel”, précise-t-il encore. "On devrait donc commencer à redescendre en 2023, en 4 et 5%, et revenir vers 2% d'inflation d'ici deux ou trois ans", prévoient les estimations de la Banque de France.

“Le plus incertain, c’est le prix de l’énergie et le prix du gaz”. La Banque de France a effectué ses calculs en prenant comme postulat “l’arrêt des importations du gaz russe”, ajoute François Villeroy de Galhau. Car c'est la “facture énergétique” qui plombe la croissance française et européenne, assure-t-il, et génère automatiquement une hausse des prix.

Une "croissance faiblement positive"

Par conséquent, "le plus probable, c'est une croissance faiblement positive l'an prochain" (+0,5%), estime le gouverneur de la banque de France. Alors qu'en 2022, "nous nous attendons à une croissance de 2,6 %". "Cette année, la résilience de l'économie française résiste plutôt mieux que prévu", assure-t-il. Pour synthétiser, François Villeroy de Galhau dit ainsi prévoir trois temps : "résilience, ralentissement" en 2023, puis la "reprise", pas avant 2024.

