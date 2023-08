INVITÉ RTL - Inflation : pas d'amélioration avant "mars", selon le patron d'Intermarché

Le gouvernement et les distributeurs l’assuraient il y a quelques mois : le mois de septembre devait être "vert", avec une baisse des prix de l’alimentaire. Si l’inflation a ralenti ces derniers mois, elle reste toujours forte avec une augmentation des prix de 13% entre juillet 2022 et juillet 2023. Dans ce contexte, le président du groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Neto, Bricorama…) Thierry Cotillard, invité mercredi matin sur RTL, ne voit pas d’amélioration avant "mars". "On constate en ce moment plus de baisses de matières premières que de hausses, on a eu l’huile et le blé. Pour les marques distributeurs, on a des baisses qu’on répercute sur le consommateur", assure-t-il.



"Pour les marques nationales, la loi n’oblige pas l’industriel à renégocier. Certains ont joué le jeu, comme Panzani et Lesieur. D’autres ne le font pas", a dénoncé le président du groupement Les Mousquetaires, qui pointe du doigt le phénomène de la "shrinkflation". Un anglicisme qui désigne "le fait de nous présenter une innovation qui n’en est pas une, à savoir baisser la quantité de produit et faire augmenter (ou stagner, ndlr) le prix".

"On va demander aux industriels de devenir raisonnables"

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire reçoit mercredi 30 et jeudi 31 août les distributeurs et industriels du secteur, afin de discuter de l'inflation et d'éventuelles mesures pour faire baisser les prix. Thierry Cotillard veut, lors de cette réunion, mettre la pression sur les industriels. "On va demander aux industriels de devenir raisonnables sur les prix. Si on n’est pas raisonnable sur ces prix, c’est suicidaire. J’en appelle à la responsabilité des multinationales de nous proposer des baisses quand elles s’imposent", a-t-il poursuivi.

Mais les distributeurs jouent-ils vraiment le jeu ? Plusieurs études ont pointé du doigt des augmentations injustifiées sur plusieurs produits, y compris chez Intermarché, notamment sur les biscuits petits beurres. "Il y a toujours des produits qui auraient dû baisser, et qui n’ont pas baissé. Nous, on regarde la globalité", a répondu Thierry Cotillard.