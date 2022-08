INVITÉ RTL - Inflation : Lidl annonce la prolongation de son coup de pouce de 5%

L'inflation continue en France : +6,1% au mois de juillet. Les géants de la grande distribution annoncent alors des opérations pour contrer les effets de l'inflation, comme Carrefour, qui a annoncé ce lundi 22 août bloquer ses prix sur une sélection de 100 produits. "Je ne suis pas pour bloquer un prix", déclare sur RTL ce mardi Michel Biéro, directeur exécutif achats et marketing de Lidl France.

L'enseigne a de son côté mis en place une opération différente. "On a voulu quelque chose de beaucoup plus simple. Une journée par mois à 5% de remise immédiate sur tout le magasin. Pas de liste de produits. Vous choisissez la journée où vous souhaitez l'activer", explique-t-il, annonçant que cette opération, lancée au mois de mai, va être prolongée "pour quelques mois, pour continuer à accompagner le consommateur. Pour l'instant on va s'arrêter à octobre, on va voir".

Les prix vont-ils continuer à augmenter ? "Je constate une légère stagnation", dit Michel Biéro. "Aujourd'hui, il y a moins de hausse des matières premières, donc je pense qu'en septembre, il va y avoir une stagnation de l'inflation, c'est mon analyse", dit-il, chiffrant à 6% l'inflation en fin d'année dans les magasins Lidl.

