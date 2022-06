Leclerc et Lidl rappellent des salades qui contiendraient trop de pesticides

Des sachets de salade commercialisés dans toute la France, par les supermarchés Leclerc et Lidl, sont rappelés, indique le site Rappel Conso. En effet, ces salades contiendraient un taux trop élevé de Chlorpyrifos, un insecticide.

Chez Leclerc, deux gammes de salade sont rappelées. Il s’agit de la cœur de laitue de 200g et de mêlée douce de 200g, de la marque "Notre Jardin". Elles ont été mises en rayon entre le 10 et le 20 juin. "Pour la cœur de laitue seuls les produits portant le code additionnel 06 à la suite du code barre 3564700179376 et pour la mêlée douce de 200g, seuls les produits portant le code additionnel 03 à la suite du code barre 3564700993675 sont concernés par le rappel".

Deux gammes de salade sont également rappelées chez Lidl, cette fois de la marque "Saladinettes". La feuille de chêne de 125g, commercialisée entre le 10 et 20 juin, est impactée, avec 8 lots mis en cause. De même pour la cœur de laitue 125g, qui a été vendue entre le 11 et le 19 juin.

Rappel Conso conseille de ne plus consommer ces produits et de les rapporter en points de vente.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info