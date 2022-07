Lidl va supprimer la TVA sur les fournitures scolaires pour faire baisser leur prix

Voilà un geste qui devrait ravir les ménages. Alors que l'inflation continue de grimper et que le prix de certains produits est de plus en plus important, l'enseigne de distribution Lidl a annoncé vouloir aider les consommateurs. Invité sur le plateau de nos confrères d'Europe 1 ce jeudi 21 juillet, le directeur exécutif achats et marketing de Lidl France, Michel Biero, a détaillé certaines mesures prévues par le groupe allemand.

Il a notamment expliqué que Lidl allait supprimer totalement la TVA sur l'ensemble des fournitures scolaires, afin notamment d'aider les parents d'enfants scolarisés. Cette suppression devrait correspondre à une baisse de 20% sur les produits concernés.

Lors de cet entretien, Michel Biero a tenu à rappeler que son enseigne avait déjà proposé à ses consommateurs la possibilité de profiter d'une réduction mensuelle de 5% sur l'ensemble des produits vendus. Ce dispositif doit continuer jusqu'à la fin du mois d'août mais pourrait être prolongé.

