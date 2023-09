INFO RTL - Mariages : les moins de 25 ans se marient de plus en plus grâce aux réseaux sociaux

Crédit : THIERRY GRUN / ONLY FRANCE / Only France via AFP

Un homme ou une femme qui met un genou à terre, avec des ballons "Love", et qui présente dans son écrin une bague étincelante, pour faire sa demande en mariage devant la Tour Eiffel, ou sur une falaise, ou en vacances sur une plage de sable blanc. Le tout, filmé et partagé sur les réseaux sociaux. Les flashmobs, des mises en scènes filmées, organisées, avec des chorégraphies, font fureur sur Instagram, Snapchat et autres réseaux sociaux. Et c'est sans doute pour cela que les mariages entre personnes de moins de 25 ans sont en forte hausse en 2023.

Selon Stéphane Seban, l'organisateur du Salon du mariage, "en voyant les demandes en mariage théâtralisées, scénarisées, façon comédie musicales, fleurir sur les réseaux sociaux, les jeunes de moins de 25 ans ont envie de vivre ce conte de fée. Cela donne de l'audience aux demandes en mariage". Ce n'est donc pas une surprise de voir le nombre de demandes en mariage multiplié par six cette année. 12.000 jeunes, entre 18 et 25 ans, vont se dire "oui" en 2023.

Étant donné le coût d'un mariage en France, 15.700 euros en moyenne, pour 90 invités, ce sont souvent les parents qui financent la cérémonie, puisque les jeunes mariés ne sont pas toujours établis dans leur vie professionnelle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info