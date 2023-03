Inflation : quels sont les produits dont les prix vont augmenter ?

Quel sera le prix de nos courses au mois de mars ? En principe, les négociations commerciales entre la grande distribution et leurs fournisseurs ont pris fin ce mercredi 2 mars. Et le débat a été particulièrement tendu par la crise économique actuelle. Résultat : une hausse de 10% attendue dans les rayons en plus des 14% déjà observés.

Les grandes marques ont mieux négocié que les petites industriels, et ce n'est pas très bon pour les consommateurs : +14% à +15% pour ces grands groupes, fait savoir leur représentant, l'Ilec. On parle là de prix de vente conseillé. Ce qui signifie que la balle est désormais dans le camp de la grande distribution. Qui peut encore renier sur ses marges afin d'atténuer ces augmentations.

Parmi les produits de base, qu'est-ce-qui va coûter bientôt plus cher ? Tout va coûter plus cher, certains produits encore plus que d'autres. Selon les représentants de la grande distribution, le prix de la plus célèbre des marques de soda pourrait progresser beaucoup plus que la moyenne. Les produits laitiers devraient, eux, augmenter d'environ 12%, indiquent les représentants de la filière. Idem du côté des producteurs de charcuterie.

"Pas de mars rouge", assure Bruno Le Maire

Bonne nouvelle toutefois, puisque certains produits devraient, à l'inverse, moins augmenter : les huiles, les pâtes et la semoule, qui ont déjà énormément souffert des hausses successives. En effet, difficile de convaincre les distributeurs d'augmenter les prix en négociation quant les cours mondiaux de céréales ont fortement baissé.

Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, l'assure : il n'y aura pas de "mars rouge". "Je souhaite que nous ayons, dans les prochains jours, un accord collectif sur un certain nombre de produits avec des prix les plus bas possibles, garantissant à nos compatriotes, qui aujourd'hui peinent à boucler les fins de mois, d'avoir dans les hyper et supermarchés les produits aux prix les plus bas possibles", explique-t-il au micro de RTL, en déplacement au Salon de l'Agriculture.

Pour alléger la facture en caisse, le ministre s'est dit favorable à un dispositif de soutien qui "touche tous nos compatriotes" et qui entrerait en vigueur d'ici le 15 mars. Si les contours n'ont pas (encore) été esquissés, "il faut un dispositif clair et lisible pour les consommateurs qui fait baisser le montant de leur ticket de caisse sans rien coûter à l'Etat", confiait à RTL une source à Bercy. Alors même que l'idée d'un "panier anti-inflation", lancée par la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire, est évoquée depuis plusieurs semaines pour garantir des prix bas sur une sélection de produits de grande consommation.

