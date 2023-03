INVITÉ RTL - Inflation : "Les prix ne reviendront pas au niveau d'avant", selon Olivier Dauvers

Qu'est-ce qui nous attend concrètement dans les prochains jours dans nos supermarchés ? Des hausses de prix s'annoncent, les négociations entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire se sont achevées ce mercredi. "Tout va augmenter", affirme ce jeudi sur RTL Olivier Dauvers, l'un des meilleurs experts de la grande distribution.

"On est sur une inflation générale et diffuse parce qu'elle s'appuie sur l'énergie et on est en train de découvrir que nos assiettes, c'est de l'énergie. Voilà pourquoi, pour une fois, on n'a pas une inflation catégorielle mais une inflation générale", dit-il. "Oui il y aura un mars rouge et on va avoir en quelques semaines, le même niveau d'inflation que celui qu'on a eu en quelques mois l'année dernière", ajoute l'expert.

"Il y a des produits quotidiens qui vont devenir très chers", dit-il soulignant la "bonne idée" d'un panier inflation. "Qu'on puisse espérer que ça arrête d'augmenter ? Oui. Est-ce que ça reviendra au niveau où on était avant ? Non", affirme Olivier Dauvers.

