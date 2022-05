Inflation : pourquoi les salaires augmentent-ils moins vite en France qu'ailleurs ?

Le salaire de base a progressé de 1,6% en 2013, plus que l'inflation (+0,6%), selon la Dares (photo d'illustration).

Huile, farine, viande... Les prix des produits alimentaires ne cessent pas d'augmenter, ce qui grignote petit à petit le pouvoir d’achat. Et pourtant, les salaires n'augmentent peu en France, contrairement à ce qui se passe dans les pays étrangers. La France est même à la traîne avec 2,2% d’augmentation de salaire en moyenne début 2022.

C'est un chiffre bien inférieur à l’inflation qui se situe actuellement à 4,8%, mais qui devrait facilement franchir la barre des 5%. Au Royaume-Uni, on est plutôt sur des hausses de salaires entre 4 et 5%. Aux États-Unis, c’est la même chose. En Allemagne, le très puissant syndicat IG Metal qui est la référence en terme d’augmentation de salaire demande plus de 8% pour l’année en cours.

Quand on regarde de plus près, la situation n’est pas homogène en France. Il y a des secteurs comme la restauration où les augmentations ont été de plus 10%, idem chez les routiers. Ce sont des métiers touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Dans le secteur de l’emballage, il y a des augmentations de l'ordre de 5%.

Mais globalement, il y a peu de réactivité des entreprises françaises, même si on peut penser que cela va changer en cours d’année. Il pourrait y avoir une clause de revoyure au cours de 2022 en fonction des résultats de l’inflation qui sera renégociée dans bon nombre d’entreprises.

