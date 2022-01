Dans quels secteurs les salaires vont-ils augmenter en 2022 ?

Excellente nouvelle pour les ménages Français. Les salaires vont augmenter en 2022. Selon une enquête du cabinet de conseil Deloitte, les travailleurs vont connaître une augmentation de 2,36%. Une bonne nouvelle, alors que les Français avaient érigé le pouvoir d'achat comme priorité absolue pour l'élection présidentielle d'avril 2022.

Sans surprise, les soignants, particulièrement exposés depuis deux ans et le début de la crise sanitaire vont connaître une hausse de salaires. À partir du 1er janvier, les 73.000 salariés du secteur privé à but non lucratif bénéficieront d'une revalorisation à hauteur de 183 euros nets, comme les soignants du secteur public dans le cadre du "Ségur de la Santé".

Cela concerne principalement celles et ceux qui travaillent dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, les salariés des services de soins infirmiers à domicile ou encore des structures prenant en charge les addictions.

Certains fonctionnaires exclus du dispositif de revalorisation

Ils ont, eux aussi, déjà signé un accord pour augmenter les salaires. Face à la pénurie de main d'œuvre, les patrons du secteur de l'hôtellerie restauration ont annoncé en décembre une nouvelle grille de salaires, avec notamment une augmentation moyenne de 16,33 euros par jour et une rémunération minimum supérieure de 5% au Smic.

Le secteur des transports va lui aussi bénéficier de cette hausse des salaires. Les employés verront leurs fiches de paie réévaluées à hauteur de 1,6% de leur salaire de base à compter du 1er janvier. Ils bénéficieront également une hausse de 50 euros de leur prime annuelle, portée à 225 euros et une hausse de 9% de la prime transport.

Enfin, certains fonctionnaires recevront une augmentation mensuelle de 40 à 100 euros nets, en fonction de leur ancienneté. Cela concerne principalement les agents de la catégorie C, soit les agents des finances publiques, les surveillants de l'administration pénitentiaires, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (les ATSEM), les adjoints techniques et administratifs ou encore les ouvriers paysagistes.