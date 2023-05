Inflation : ces restos du cœur pour animaux accueillent toujours plus de propriétaires en difficulté

Dans le petit local de la bibliothèque municipale de Formerie (Oise), 200 kg de croquettes et des centaines de boîtes de pâtées s'entassent. Toutes destinées à être distribuée aux propriétaires d'animaux en difficulté de la commune de 2.000 habitants.



Cabas en main, Jean-Louis est le premier arrivé. "Bonjour Jean-Louis, qu'est-ce qui veut Pompon alors ?", s'enquiert l'une des bénévoles de l'association Solidarité Coup de patte. "Moitié-moitié, comme d'habitude", répond le retraité. C'est-à-dire moitié croquettes, moitié pâtées pour son compagnon à moustache. Il ouvre son sac : "J'ai des croquettes, des boîtes pour chats. Avec ça, je peux tenir une semaine puis après je reviens".

En l'espace d'une heure, une vingtaine de propriétaires se succèdent, discutent, prennent le café. Betty vient même avec l'un de ses chats, Tiggy. Ils sont 10 à la maison. Les deux parents, trois enfants, et "Bob, Chipie, Aloeil, Tiggy et Junk mais on l'appelle plus patate".



Après une perte d'emploi, des problèmes de santé, le couple se retrouve aujourd'hui avec 1.300 euros par mois. 1.300 euros pour payer le loyer, les repas, les forfaits de téléphone. Le reste, c’est pour les animaux. "En croquettes, ça va varier entre 20 et 40 euros par mois, la litière on va dire que les 7 litres c'est 5 euros. C'est un gros budget. Au total 100 euros par mois pour tous les animaux. Avant, on pouvait se permettre. Maintenant, même les animaux, on est obligé de se sacrifier pour eux ", détaille-t-elle.

Des croquettes données aux bénéficiaires de l'association. Crédit : Hermine Le Clech - RTL

Des sacrifices que connaît bien Magalie, l'une des cinq bénévoles présente ce jour-là. Car à Formerie, ceux qui distribuent reçoivent aussi. Alors quand tout le monde est passé, c'est à leur tour de se servir. "Donc je vais avoir 8 sacs de croquettes et 40 boîtes. Ça fait bien du 60, 70 euros là", énumère-t-elle. Une somme qu'aucun des bénéficiaires ne peut payer sans se priver.



Je n'achète rien pour moi. Ni courses ni rien. Tout pour mes animaux Magalie, bénévole à Formerie

Magalie a 9 chats à la maison, "et un dixième dans le cœur". Autour de son cou, un pendentif qu'elle porte tous les jours. "C'est Moustache, il est parti à 18 ans. Aujourd'hui il est toujours un peu avec moi", confie-t-elle.

Il y a quelques années, la jeune femme avait les moyens d'entretenir autant d'animaux. Mais un licenciement combiné à l'inflation, et ses finances sont passées dans le rouge. "Moi je vis qu'avec ce que me donnent les restos du cœur. Je n'achète rien pour moi, ni courses ni rien, tout pour mes animaux, explique-t-elle avec pudeur. Avant, la litière était à 0,99 centimes, maintenant c'est 1,53 euro. J'ai 7 litières, comptez l'augmentation". Il y a encore quelques mois, Magalie payait 7 euros pour ses litières. Maintenant c'est 11. La jeune maman vit avec moins de 600 euros par mois.

"Moi je n'ai pas eu de chauffage cet hiver, je n'ai pas voulu les abandonner. On m'a dit faut en donner un petit peu mais je ne peux pas me séparer d'un chat. Mes chats c'est ma vie. Je n'ai pas de famille mis à part ma fille", lâche-t-elle. "S'il n'y avait pas eu l'association, je n'aurai plus mes chats. Comment j'aurais fait pour nourrir 9 chats ?".

Des questions que se posent beaucoup de familles à Formerie. Elles confient, la plupart du temps hors micro, avec beaucoup de pudeur, leurs sacrifices. Certaines arrêtent de manger de la viande, d'autres des desserts, ou suppriment leurs loisirs.

Des initiatives encore trop rares

En quelques années, l'association a vu sa demande augmenter de 10% à Formerie, "alors qu'on reste une commune rurale avec peu d'habitants", explique Dominique Copitet, à l'initiative de la distribution, qui poursuit : "Les associations qui s'occupent des familles ne prennent pas en compte leurs animaux aujourd'hui". Il y a bien quelques initiatives similaires, en particulier dans les grandes villes comme à Caen, Rouen ou Paris.

Si nous fermons les portes, la situation sera dramatique pour eux Dominique Copitet, à l'initiative de la distribution à Formerie

Mais ces associations restent pour la plupart de petites structures aux distributions très localisées. Pourtant, les besoins augmentent. "Les gens de toute façon feront tout pour que leurs animaux ne manquent de rien. Maintenant, il y aura une limite car ils n'auront pas les moyens financiers de payer les croquettes. Si nous fermons les portes, la situation sera dramatique pour eux", déplore Dominique Copitet.



En fait, toutes les personnes qui gèrent ces associations expriment un regret : que les dépenses liées aux animaux de compagnie soient les grandes oubliées des aides aux familles les plus précaires.



Face à la demande, l'association Solidarité Coup de patte est à la recherche de dons et de partenariats avec de grandes surfaces. Voici le site et leur page Facebook pour les contacter : adcopitet@wanadoo.fr et Solidarité coup de patte SCP.

