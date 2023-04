1er mai : le muguet est-il dangereux pour nos animaux ?

Le muguet présente un double risque : il contient des substances irritantes pour le tube digestif et des dérivés toxiques pour le cœur. Les troubles débutent entre 15 minutes et 6h après l'ingestion, et ce sont d’abord des signes digestifs avec des douleurs abdominales aigues. Dans les heures qui suivent les symptômes digestifs, des troubles nerveux peuvent apparaître : convulsions, mouvements incoordonnés, tremblements.



Quant aux signes cardiaques ils peuvent apparaître, parfois plusieurs jours après l’ingestion : ce sont des arythmies, décelables uniquement à l'auscultation. L’ingestion d’un seul brin peut entraîner des troubles chez les animaux de petits formats, jeunes ou vieux. Les brins séchés ou l’eau des muguets est aussi toxique donc attention au chat de la maison qui serait attiré par l’eau accessible du vase.

Animaux et plantes ne font pas toujours bon ménage

Une grande majorité des lilliacés, comme le Lys, la tulipe, la jacinthe, sont également toxiques. On classe généralement les plantes en "très toxiques/pouvant entraîner de graves complications", comme les digitales bien sûr, le ricin/les jonquilles/le cyclamen, le laurier rose qu’on trouve dans beaucoup de jardins. Ce sont toutes les plantes qui contiennent des composés cardio ou neurotoxiques.



Et d’autres plantes, sans présenter de risque vital, peuvent perturber surtout le système digestif de votre animal. Begonia/bougainvilliers/hortensia/marguerite/pensées/poinsettia/primevères... Par chance, beaucoup de plantes sont astringeantes et ont un mauvais goût, donc l’animal s’arrête rapidement d’en consommer et au pire, va saliver excessivement quelques minutes pour faire passer le désagrément.

